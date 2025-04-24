8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¡ÊRyosuke Yamada¡Ë¤Î½é¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRED¡Ù¤¬¡¢½µ´Ö11Ëü7864PT¤òµ­Ï¿¤·¡¢4·î24ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç¼«¿È½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¡¢½é¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤éMV¸ø³«½µ´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢CD¡§11Ëü4910PT¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡§1200PT¡¿¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡§1754PT¡£ËÜºî¤Ï¡¢Æ±ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½é½µ11.5ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²½éÅÐ