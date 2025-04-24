£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤µ¤ó¤Î¡¢2024Ç¯8·î2Æü¤è¤ê¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡ØEVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN¡Ù¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Â¨´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢1 ÀÊ30Ëü±ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¡ÖVIP ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤¬¡¢¡ÖMost expensive dinner show ticket sold(ºÇ¤â¹â³Û¤Ç´°Çä¤·¤¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¥Á¥±¥Ã¥È)¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤ËÇ§Äê¡£ÀèÆü¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Æ¡¢YOSHIKI¤µ¤óËÜ¿Í¤ØÇ§Äê¾Ú¤¬Ä¾ÀÜ¼ø