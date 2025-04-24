timelesz¤¬AOKI¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£2·î¤Ë8¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê½é¤ÎCM¤Ç¡¢Á´°÷¤¬¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÁõ¤¤¤òÈäÏª¡£¡Ö¤¤¤¤¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ï¡¢»þ¤ò±Û¤¨¤ë¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢º´Æ£¾¡Íø¡Ê28¡Ë¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê30¡Ë¡¢¾¾ÅçÁï¡Ê27¡Ë¤¬AOKI¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Î¾å¼Á¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¤Û¤«¡¢8¿Í¤¬¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£28Æü¤«¤éÁ´¹ñÊü±Ç¡£