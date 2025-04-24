²£ÉÍ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢ÃË¤¬¼Ö¤Ç·Ù»¡´±¤òÄ·¤ÍÈô¤Ð¤·¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿»ö·ï¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤È»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Ë½ÎÏÃÄ´´Éô¤ÎÅÄÂ¼¸ç»ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤òÁ´¹ñ¤Ë»ØÌ¾¼êÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û²£ÉÍ¡ÈÆ¨ÁöÃË¡É¤òÁ´¹ñ»ØÌ¾¼êÇÛ¡ÄË½ÎÏÃÄ´´Éô¡Ê50¡Ë»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¢£²£ÉÍ¡ÈÆ¨ÁöÃË¡É¤òÁ´¹ñ»ØÌ¾¼êÇÛ22Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¼«Âð¤ò½Ð¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎÐ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ËÇò¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¥«¥Ð