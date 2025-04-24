Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤ÇÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤¬23Æü¡¢³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÃæ¹ñ¤ÈEU¡È´ØÀÇÅ±ÇÑ¡É¤ÎµÄÏÀ¤Ø¡ÄEV¼Ö¤á¤°¤êÊÆÃæ¤ÇÌÀ°Å¾å³¤¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼³«Ëë¢£À¤³¦ºÇÂçµé¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼³«ËëÀ¤³¦¤Ç400ËüÂæ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤¹¤ëEV¡áÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡ØBYD¡Ù¢£¡È½¼ÅÅ5Ê¬¡É¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¿Ê²½À®Ä¹Ãø¤·¤¤Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¤Î¤Ï¡È¥¹¥Ô¡¼¥É¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£BYDÃ´Åö¼Ô