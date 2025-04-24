Ä«¤Ï¤¤¤Ä¤â»þ´Ö¤È¤ÎÀï¤¤¡£¤¢¤È10Ê¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦²¬ËÜ¤¢¤Ä¤ß¤µ¤ó¤Ë¡¢Ä«¤Î²È»ö¤ä¿È»ÙÅÙ¤ò¤°¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»þÃ»¥Æ¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¿È»ÙÅÙ¤ò¡Ò¥Ñ¥¿¡¼¥ó²½¡Ó¤¹¤ë¤³¤È¡£Çº¤Þ¤º¡¢ÌÂ¤ï¤º¡£µ¤»ý¤Á¤Ë¤â»þ´Ö¤Ë¤â¤æ¤È¤ê¤òÀ¸¤ß¡¢¤æ¤ë¤Ã¤È¼ÂÁ©¤Ç¤­¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ì¼ê¤ÊÄ«¤³¤½¡Ö¤º¤Ü¤éÀº¿À¡×¤¬µÈ²ÈÂ²5¿Í