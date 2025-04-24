¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ëKDDI¤Î¾¾ÅÄ¹ÀÏ©¼ÒÄ¹KDDI¤Î¼ÒÄ¹¤Ëº£·î½¢Ç¤¤·¤¿¾¾ÅÄ¹ÀÏ©»á¡Ê53¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤òÇÛÈ÷¤·¡¢ÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê±¿ÍÑÃÏ°è¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥óÅ¹ÊÞ¤Î¤Û¤«¡¢Í¹ÊØ¶É¤ä³Ø¹»¤Ë¤âµòÅÀ¤òÀß¤±¡¢Á´¹ñÀé¥«½ê¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤òÇÛÈ÷¤¹¤ë¡£ºÒ³²»þ¤ÎÈï³²ÇÄ°®¤ä¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¸½¾ì³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢À¯ÉÜ¤ä·Ù»¡¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦