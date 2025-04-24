1988¡Ê¾¼ÏÂ63¡ËÇ¯4·î24Æü¡¢¡ÖÅÚÉ¶¤Îµ´¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸µ²£¹Ë½éÂå¼ãÇµ²Ö¤ÎÆó»Ò»³Íý»öÄ¹¤¬¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´ÔÎñ¤ò½Ë¤¦²ñ¤ÇÅÚÉ¶Æþ¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÂÀÅá»ý¤Á¤Ë´Ö³À¿ÆÊý¡Ê¸µ2ÂåÌÜ¼ãÇµ²Ö¡¢º¸¡Ë¡¢ÏªÊ§¤¤¤ËÌÄ¸Í¿ÆÊý¡Ê¸µÎ´¤ÎÎ¤¡Ë¤È¡¢¼«¤é°é¤Æ¤¿Î¾²£¹Ë¤ò½¾¤¨¤¿Íý»öÄ¹¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÄù¤á¤¿¹Ë¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£