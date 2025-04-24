¡Ú¡ÖPrism ¿¹ÁÒ±ßºîÉÊ½¸¡×¡Û 4·î24Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§3,740±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¥Ñ¥¤ ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢²è½¸¡ÖPrism ¿¹ÁÒ±ßºîÉÊ½¸¡×¤ò4·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,740±ß¡£ ËÜ½ñ¤ÏKizunaAI¡Ê¥­¥º¥Ê¥¢¥¤¡Ë¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¿¹ÁÒ±ß»á¤Î²è½¸Âè2ÃÆ¡£¥ªー¥ë¥«¥éー¤Ç240ÅÀ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£