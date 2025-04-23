EU¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼êIT´ë¶È¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¥á¥¿¤Ë¡¢¸øÀµ¤Ê¶¥Áè¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»Ô¾ìË¡¡×¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ¹ç¤ï¤»¤Æ1100²¯±ß¤ÎÀ©ºÛ¶â¤ò²Ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£EU¤Ï23Æü¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¼«¼Ò¤Î¥¢¥×¥ê»Ô¾ì°Ê³°¤Ç³«È¯¼Ô¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥ê¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òË¸¤²ÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ËÌó800²¯±ß¤ÎÀ©ºÛ¶â¤ò²Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥á¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¸Ä¿Í