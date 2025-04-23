PMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦Â®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê4·î¡Ë22:45 ·ë²Ì50.7 Í½ÁÛ49.2Á°²ó50.2¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI¡¦Â®ÊóÃÍ) ·ë²Ì51.4 Í½ÁÛ52.9Á°²ó54.4¡ÊÈóÀ½Â¤¶ÈPMI¡¦Â®ÊóÃÍ) ·ë²Ì51.2 Í½ÁÛ51.2Á°²ó53.5¡Ê¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥ÈPMI¡¦Â®ÊóÃÍ)