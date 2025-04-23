¸µ±ºÏÂ³Ø±¡¡Êºë¶Ì¡Ë´ÆÆÄ¤Î¿¹»Î»á¡Ê60¡Ë¤¬¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥«¥¦¥ÈÊÔÀ®ÉôÄ¹¤Î¾¾°æÍ¥Åµ»á¡Ê74¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤ËYouTube¡Ö¿¹»Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç19Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÎÅÁÅý¤Î¿Í´ÖÎÏ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£±ºÏÂ³Ø±¡´ÆÆÄ»þÂå¤Ï²£ÉÍ¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢²£ÉÍ¤ÎËÜÅö¤ÎÀ¨¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿¹»á¤Ï2¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÅÏÊÕ¸µÃÒÁ°´ÆÆÄ¤ÎÍ¦Âà¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÃÅ¾å¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©ÀïÃæ¤À¤Ã¤¿Åû¹á²ÅÃÒ