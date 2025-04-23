Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶èµÄ²ñ¤Ï¡¢µÄ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤Î¸¦½¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¦Í´ÀîÍÕ¤µ¤ó¡Ö¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¦¤½¤Ï¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È´ðËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ËÎ©¤ÁÌá¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×ÉÊÀî¶èµÄ¤Ø¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢¹Ö»Õ¤Î¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¦Í´ÀîÍÕ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¹ñ¤¬Ë¡Î§¤ÇÄêµÁ¤·¤¿¤â¤Î¤È¡¢Ë¡Î§¤ÎÄêµÁ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Èï³²¤ÎÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢