¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹»±²¼¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥Ê¥¸¡¼¡ÊÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô¡Ë¤Ï23Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î¶¡µë¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ·¿¤Î¾¦ÍÑEV¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆEVÂç¼ê¥Æ¥¹¥é¤Î¾èÍÑ¼Ö¸þ¤±¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¡µëÀè¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÂçºåÉÜÆâ¤Î¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿±ßÅû·ÁÅÅÃÓ¤òÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼ËÜ¼Ò¹©¾ì¤ËÇ¼Æþ¤¹¤ë¡£¾­ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã