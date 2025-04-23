Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï7·î2Æü¤«¤é9·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¤È¤Ó¤Ã¤­¤ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê²Æ¤òÁÖ²÷¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£2025Ç¯¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÆ±¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë²Æ¸ÂÄê¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆËÜÆü4·î23Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿¤Ë¤Æµ­¼ÔÈ¯É½²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿