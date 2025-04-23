ÄÉÅé¼°¤Ç¸¥²Ö¤·¤¿ÃÎ¾²´Ñ¸÷Á¥ÄÀË×»ö¸Î¤ÎÈï³²¼ÔÊÛ¸îÃÄ¤Î»³ÅÄ×¢ÂåÉ½¡Ê¼êÁ°¡Ë¡á23Æü¸á¸å¡¢ËÌ³¤Æ»¼ÐÎ¤Ä®ÃÎ¾²´Ñ¸÷Á¥ÄÀË×»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¼ÔÊÛ¸îÃÄ¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¾èµÒ²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯7·î¤Ë¤Ï±¿¹Ò²ñ¼Ò¤È¼ÒÄ¹¤Î·ËÅÄÀº°ìÈï¹ð¡Ê61¡Ë¡á¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»àºá¤Çµ¯ÁÊ¡á¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢Ìó15²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á½¸ÃÄÄóÁÊ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ×¢ÂåÉ½¡Ê77¡Ë¤Ï¡Ö·ËÅÄ»á¸Ä¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¿¿Ùõ¤Ê¼Õºá¤ò¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÊÛ¸î