¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£´£²¡¥£±£´±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ ¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏÅìµþ»þ´Ö¡Ê21:50¸½ºß¡Ë ¥É¥ë±ß ¸½ÃÍ141.72¹âÃÍ143.22°ÂÃÍ141.49 144.53¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 143.87Äñ¹³2 142.80Äñ¹³1 142.14¥Ô¥Ü¥Ã¥È 141.07»Ù»ý1 140.41»Ù»ý2 139.34¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥æー¥í±ß ¸½ÃÍ161.75¹âÃÍ162.46°ÂÃÍ161.19 163.68¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 163.07Äñ¹³2 162.41Äñ¹³1 161.80¥Ô¥Ü¥Ã¥È 161.14»Ù»ý1