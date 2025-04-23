4·î30Æü(¿å)¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤ªÆÀ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤½÷¤¬Âç½¸¹ç ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯Ï¢µÙ¤â¤Þ¤â¤Ê¤¯¡ªº£¤¹¤°Çñ¤Þ¤ê¤¿¤¤¡ª¥Û¥Æ¥ëÁª¤Ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ë½÷¤¬¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊóËþºÜ¥Û¥Æ¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¡Ö¤ªÆÀ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤½÷¡×¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¶¯¤á¡ªµµÍüÏÂÌé¤â»²Àï¡ª¢§µµÍüÏÂÌé¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤ë¤ÈÉ¬¤º¹Ô¤¦½¬´·¤È¤Ï¢§¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ªÊ¿°æÍý±û¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ý¥³¥ß¤ò1¤Ä»Ä¤é¤º½ÏÆÉ¢§äªÈþÏÂ»Ò¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¸½¼ÂÆ¨Èò¤¹¤ë¤Ê¤é¥³¥³¡ªÎÐ¤Ë°Ï¤Þ