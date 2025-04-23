µð¿Í£²¡½£°ÃæÆü¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£³Æü¡Ë¡½¡½µð¿Í¤ÏÈ¬²ó¤ËÂç¾ëÂî¤¬£²»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë£²¥é¥ó¤Ç¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£»³ºê¤¬£µ²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢·ÑÅê¤ÇÎíÉõ¤·¤¿¡£ÃæÆü¤ÏÆÀÅÀµ¡¤Ç¤¢¤È£±ËÜ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡þºå¿À£³¡½£²£Ä£å£Î£Á¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£³Æü¡Ë¡½¡½ºå¿À¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢£³Ï¢¾¡¡£±äÄ¹½½²ó¡¢Âç»³¤¬·è¾¡¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÅçËÜ¤¬º£µ¨½é¾¡Íø¡££Ä£å£Î£Á¤ÏÂÇÀþ¤¬£µ°ÂÂÇ¤È¿¶¤ë¤ï¤º¡¢£´Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡þ¹­Åç£·¡½£±¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼