David Lawder[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡Ê£É£Í£Æ¡Ë¤Ï£²£³Æü¸øÉ½¤·¤¿¡ÖºâÀ¯¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤Ç¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤¬·Êµ¤¸ºÂ®¤ÈËÇ°×¤ÎÄäÂÚ¤ò¾·¤­¡¢À¯ÉÜÍ½»»¤ò°µÇ÷¤¹¤ë·ë²Ì¡¢À¤³¦¤Î¸øÅªºÄÌ³Áí³Û¤¬£²£°£³£°Ç¯¤Ë°èÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡ËÈæ£¹£¹¡¥£¶¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Î®¹Ô»þ¤Î¿å½à¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ £²£µÇ¯¤ÎÍ½Â¬¤Ï£Ç£Ä£ÐÈæ¤Ç£²¡¥£¸¡ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤Î£¹£µ¡¥£±¡ó¡£À¤³¦¤Î¸øÅªºÄÌ³Áí³Û¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤¬Î®