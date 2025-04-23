·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡ß¥×¥ê¥Ñ¥é THE MOVIE -½Ð²ñ¤¤¤Î¥­¥»¥­¡ª-¡Ù¤¬º£½©Á´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÆÃÊóPV¤È¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª 10th STORY¡Ù¡È°ÛÎã¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¶Ø»ß´ü´Ö¡É¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿Êª¸ì¹½À®¤ÎÉ¬Á³À­ ËÜºî¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Î¤¢¤«¤êÀ¤Âå¤È¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡È½Ð²ñ¤¤¤Î¥­¥»¥­¡É¤òµ­Ç°¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£