´ØÀ¾¤ÎÌ¾Å¹¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¹¡Ö¥¹¥Þ¥ì¥¸ ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä ¤Ï¤é¤Ú¤³¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤¬¡¢2025Ç¯5·î2Æü(¶â)¤«¤é5·î6Æü(²Ð¡¦µÙ)¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯´ü´Ö¤Ë¡¢Âçºå¡¦²ÖÇîµ­Ç°¸ø±àÄá¸«ÎÐÃÏ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡É¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ý¥³¥ß¡É¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Ì¾Å¹¤¬½¸·ë¡Ö¥¹¥Þ¥ì¥¸ ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä ¤Ï¤é¤Ú¤³¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ý¥³¥ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ØÀ¾¿Í¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤ë°û¿©Å¹¤ò½¸¤á¤¿Âç·¿¥Õ¡¼¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤ÎÆùÎÁÍý¤«¤é¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Þ