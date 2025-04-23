Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î8²ó¡Ä±¦Ãæ´Ö¤Ø2»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë2¹æ2¥é¥ó¢£µð¿Í 2¡¼0 ÃæÆü¡Ê23Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Ï23Æü¡¢ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç2-0¤Ç´°Éõ¾¡¤Á¤·¡¢2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ºê°Ë¿¥¤Ï5²ó5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¤ÎÅêµå¡£³«ËëÏ¢Â³¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤ò¡Ö28¡×¤Ë¿­¤Ð¤·¡¢2007Ç¯¹â¶¶¾°À®¤ÎµåÃÄµ­Ï¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÇ´¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢µå¿ô¤¬¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂå¤¨¤¿¤¬¡¢Á´°÷¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£7²ó¤Þ¤ÇÎ¾·³ÌµÆÀÅÀ¡£Âç¾ëÂî»°¤¬8