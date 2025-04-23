²Î¼ê¤Î»ûÈøæâ¡Ê77¡Ë¤¬23Æü¡¢¼ç±é±Ç²è¡ÖÉã¤ÈËÍ¤Î½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²Î¡×¡Ê´ÆÆÄ¾®ÀôÆÁ¹¨¡¢5·î23Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£Ä°ÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤â¡¢»Ê²ñ¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¸åÏ¤Í­¼Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò¤½¤Ð¤À¤Æ¤ë»ÅÁð¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¼ª¤¬ÆñÄ°¤ÎÃç´Ö¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤è¤¯³Ú²°¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä°ÎÏ¸¡ºº¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢´ï¶ñ¤ò»ý¤¿¤µ¤ì¤Æ¡¢