º£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç²ñÏÃ¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÃËÀ­¤ÎÆÃÄ§¤È¤½¤Î¸¶°ø¡¦¿´Íý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÌÛ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢²ñÏÃ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë»ÑÀª¤¬Á´¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÃËÀ­¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ë¤ÏÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃËÀ­¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½÷À­¤ÏÃËÀ­¤Î¿´Íý¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃËÀ­¤Ïº£¸å½÷À­¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×