ÁÜºº°÷¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¡£23Æü¡¢¸ø³«¼êÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡¢·ý½Æ¤ò»È¤Ã¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤âÆ¨ÁöÃæ¤Ç¤¹¡£¡þ¸ý¤Ë²¿¤«¤ò¤¯¤ï¤¨¡¢¼«Âð¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿ÃË¡£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢¼ê¤Ë¤Ï¹õ¤Ã¤Ý¤¤¥«¥Ð¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ØÄêË½ÎÏÃÄ°ðÀî²ñ·ÏÁÈ´´Éô¡¢ÅÄÂ¼¸ç»ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤Ç¤¹¡£¼Ö¤ÇÁÜºº°÷4¿Í¤ò¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤·¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢23ÆüÄ«¡¢¸ø³«¼êÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©¶¹»³»Ô¤Çµ¯¤­