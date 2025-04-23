6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬¸¶ºÚÇµ²Ú¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë22Æü¡¢±Ç²è¡Ø¸«¤¨¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¡È¤Ä¤¤¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡Ø¸«¤¨¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê6·î6Æü¸ø³«¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Îî¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¤ß¤³¤¬¡¢Æü¾ï¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë"Îî¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥ê"¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÈÌµ»ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¶²ÉÝ¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë