Hey! Say! JUMP¤¬5·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Öencore¡×¤è¤ê¡¢ Àè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê ¡ÖSUPER CRUISIN¡Ç¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¢¡¡ÖSUPER CRUISIN¡Ç¡×MVËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥é¥é¥ó¥É¡¦ ¥µ¡¼¥ä¤¬ºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¡£ Hey! Say! JUMP¤é¤·¤«¤é¤Ì¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç¡¢ Ê¿À®¤«¤éÎáÏÂ¤Ø¡¢»þÂå¤Î¹ÓÇÈ¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤­¤¿Hey! Say! JUMP¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶¯¤µ¡¦Ì¥ÎÏ¤ò²Î¤Ã¤¿1¶Ê¡£MV¤Ï¡¢ ²òÊüÅª¤Ê