4·î23Æü¤Ë²£ÉÍBUNTAI¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25 SEASON¡×B1Âè34Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö1¡×¤Î»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿»Ä¤ê3Ê¬¤«¤é0－6¤Î¥é¥ó¡£Âç±ºñ¥ÂÀ¡¢º¬ËÜÂç¤¬ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢19－23¤ÇºÇ½é¤Î10Ê¬´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£ Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï»Ä¤ê4Ê¬40ÉÃ¤Ë¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ì