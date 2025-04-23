¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/23¡ÛÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¤¬4·î23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÉã¤ÈËÍ¤Î½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²Î¡Ù¡Ê5·î23Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¡¢»ûÈøæâ¡¢¾¾ºä·Ä»Ò¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¡¢ÉûÅç½ß¡¢»°ÂðÍµ»Ê¡¢ÀÐÁÒ»°Ïº¡¢ã·Æ£ÈôÄ»¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£ÅíÍû¤¬»ûÈø¤È¤Î¶¦±é¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ºäÅíÍû¡¢Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤ÎÃ»È±»Ñ¢¡¾¾ºäÅíÍû¡¢»ûÈøæâ¤È¤Î¶¦±éÇ®Ë¾2016Ç¯¤ËYouTube¤ØÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤¿´ñÀ×¤Î¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¾®ÀôÆÁ¹¨´ÆÆÄ¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤«