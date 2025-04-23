¡Öµð¿Í¡ÝÃæÆü¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÂç¾ëÂî»°Êá¼ê¤¬È¬²ó¤ËÃÍÀé¶â¤Î¾¡¤Á±Û¤·£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÎµÈÀî¤¬»àµå¤Ç½ÐÎÝ¡££±»à¸å¡¢Âç¾ë¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â£±£µ£¶¥­¥í¤òÂª¤¨¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¿Í¤µ¤·»Ø¤òÆÍ¤­Î©¤Æ¤ë³Î¿®¤Î¥¢¡¼¥Á¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï±¦Ãæ´ÖÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à£²»î¹çÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤Ç¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë£²ÅÀ¤¬¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£