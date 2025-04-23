Q. Ä°ÎÏ¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤¬Ê¹¤­¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹âµ¡Ç½¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¸¶°ø¡©Q. ¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÎÄ°ÎÏ¸¡ºº¤Ï²¿¤âÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤¬¤¦¤Þ¤¯Ê¹¤­¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Í§¿Í¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ø¥Î¥¤¥º¥­¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤¤¤Ä¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¤Ï¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¥Î¥¤¥º¥­¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç»¨²»¤Î¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¤Ë´·¤ì²á¤®¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤­¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë