¡ÚGhost of Yotei¡Û 10·î2Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§Ì¤Äê ¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊSIE¡Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5ÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡ÖGhost of Yotei¡Ê¥´ー¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥è¥¦¥Æ¥¤¡Ë¡×¤Î³¤³°È¯ÇäÆü¤ò10·î2Æü¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡ÚGhost of Yōtei - The Onryō¡Çs List | PS5 Games¡Û (C)2025 Sony Interactive Entertain