¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤¬Í§¿Í¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤­¡¢¤½¤Î¸åÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£²áµî¤ËÇÛ¿®¤·È¿¶Á¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÆÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°é¤Ã¤¿´Ä¶­¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¾ï¼±¤Î¥º¥ì¡×¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯²á¤´¤»¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¹Í¤¨¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¡Ø¥¬¥½¥ê¥óÂå¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡ÙÂè40ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤æ¤Ã¤­ー¤¬±óµ÷Î¥Îø°¦¤ÎÈà¤ÈÊÌ¤ì¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä