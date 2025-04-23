¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤Î»àµî¤ò¼õ¤±¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÏÄ¤°Õ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡¢Â¦¶á¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë»ø½¾Ä¹¤òÂç»È´Û¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¡¦¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶µ¹Ä¤¬21Æü¡¢88ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢23Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥í¡¼¥Þ¶µ¹ÄÄ£Âç»È´Û¤Ë¡¢Â¦¶á¥È¥Ã¥×¤ÎÊÌ½ê¹ÀÏº»ø½¾Ä¹¤òÄ¤Ìä¤Î»È¤¤¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÅ²¼¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¶µ¹Ä¤¬ÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤ÇÌÌ²ñ¤·¡¢Åö»þ¡¢¶µ¹Ä¤¬¹­Åç¤äÄ¹ºê¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö