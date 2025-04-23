´Ú¹ñÇÐÍ¥¥·¥à¡¦¥¤¥è¥ó¼ç±é¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¿ÆÀÚ¤Ê¥½¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎÆüËÜ½éÊüÁ÷¤¬¡¢KNTV¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£4·î16Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË¸á¸å8»þ¡Á10»þ30Ê¬¡Ê4ÏÃÏ¢Â³¡Ë¤Û¤«¡¢ºÆÊüÁ÷¤¢¤ê¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¿ÆÀÚ¤Ê¥½¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆ±ºî¤Ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿·ëº§¤òÀµ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë½÷À­¤ÎÁÖ²÷¤ÊÉü½²¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÉÁ¤¯¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÏMBC¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥à¡¦¥¤¥è¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥£¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥æ¥ó¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦