Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¹­Èø¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¥Ð¡¼¥ë¤Ç¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤òÃ¡¤­³ä¤Ã¤¿¾å¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¥¤¦¶¯Åð»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¸½ºß¤âÆ¨ÁöÃæ¤Ç¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¶¯Åð»ö·ï ÃË¤Ï¸½ºß¤âÆ¨ÁöÃæ¸á¸å7»þº¢¡¢½ÂÃ«¶è¹­Èø¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÅ¹°÷¤«¤é¡Ö¶¯Åð¤Ç¤¹¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25ºÐ¤«¤é30Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬1¿Í¤ÇÅ¹Æâ¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢±¦¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¥ë¤Ç