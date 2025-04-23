Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÀÐÇËÁíÍý¤¬É½ÌÀ¤·¤¿¡¢¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê10±ß¤Î°ú¤­²¼¤²¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¹¤ÎÀ¼¤Ï¡©¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¬¥½¥ê¥ó¡¢ÅÅµ¤¡¢¥¬¥¹ ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÂÐºö¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê10±ß°ú¤­²¼¤² ÌîÅÞ¡ÖÁªµó¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤¿¤«¤é¡£¸ÈÂ©¡×ÀÐÇËÁíÍý¡Ê22Æü¡Ë¡ÖÂ­¸µ¤ÎÊª²Á¹â¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë´ÑÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢µì»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¬¥½¥ê¥ó¡¢·ÚÌý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥¿¡¼¤¢¤¿¤ê10±ß°ú¤­²¼¤²¤Þ¤¹¡×22Æü¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÀÐÇËÁíÍý¤¬É½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¬