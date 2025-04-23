±í»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÅ¹ÊÞ´Ø·¸¼Ô¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç23Æü¡¢55ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ý³²¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿·³ã¸©±í»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê55¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï4·î1Æü¤Ë±í»ÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÅ¹ÊÞ´Ø·¸¼Ô¤Î60Âå¤ÎÃËÀ­¤ËÂÐ¤·¡¢Æ¬ÆÍ¤­¤äÎ¾¼ê¤ÇÆÍ¤­Èô¤Ð¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢·ÛÉôÂÇËÐ¤Ê¤É¼£ÎÅ¤Ë2½µ´Ö¤Û¤ÉÍ×¤¹¤ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èï³²¼Ô¤«¤é¤Î110ÈÖÄÌÊó¤Ç·Ù»¡¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢