½»Âð·úÃÛµö²Ä·ï¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê3·î¡Ë20:20 ·ë²Ì148.2Ëü·ï Í½ÁÛ148.2Ëü·ïÁ°²ó148.2Ëü·ï¡Ê½»Âð·úÃÛµö²Ä·ï¿ô) ·ë²Ì1.6% Í½ÁÛ1.6%Á°²ó1.6%¡Ê½»Âð·úÃÛµö²Ä·ï¿ô¡¦Á°·îÈæ)