【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■TikTokでは、先行配信からわずか1週間でUGCが5,000件を突破! Da-iCEが、4月23日に新曲「Black and White」(テレビ朝日系ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』主題歌)を配信リリースした。 この楽曲は、作詞を花村想太、MEG.ME、作曲を花村想太、MEG.ME、Louis、編曲をMEG.ME、Louisが担当。ラップ詞は「I’ll be your HERO」でも作詞作曲に参加したAyumu Imazuが手掛けた。 TikT