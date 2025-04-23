¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê2025Ç¯4·î23ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤ÎÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬23Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç1·³¤Ç¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£0¡½0¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢7ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿3ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦ÃæÀî¤ÎÂåÂÇ¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤Ø¡£¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿Áê¼ê3ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦ºØÆ£¤«¤éº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÁýÅÄÎ¦¤Î°ÂÂÇ¤Ï2022Ç¯9·î25Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤ÇÂçÌîÍº¤«¤éÂåÂÇ¤ÇÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ°ÊÍè941Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£Á°Æü22Æü