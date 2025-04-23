½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤¬ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¡Ê40¡Ë¤È¡ÖÆó¸ÔÉÔÎÑ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢24ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÁê¼ê¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ÊÌî¡¢ÅÄÃæ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤ËÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£±ÊÌî¤ÈÅÄÃæ¤Ï2021Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡×¤Ç¡¢¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Ç¯11·î¤ÎÆ±ºîÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿±ÊÌî¤Ï¡Ö¿Í¤ò°ì½Ö¤Ç¹¥¤­¤Ë¤µ¤»¤ëÌ¥ÎÏ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤