ÇÐÍ¥¤Î»ûÈøæâ¡Ê77¡Ë¡¢¾¾ºäÅíÍû¡Ê36¡Ë¡¢¾¾ºä·Ä»Ò¡Ê72¡Ë¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¡Ê34¡Ë¡¢ã·Æ£ÈôÄ»¡Ê26¡Ë¤é¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÉã¤ÈËÍ¤Î½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²Î¡×¡Ê¾®ÀôÆÁ¹¨´ÆÆÄ¡¢5·î23Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë2016Ç¯¤ËYouTube¤ËÅê¹Æ¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿Æ»Ò¤Î´ñÀ×¤Î¼ÂÏÃ¤ò¡¢ÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ±Ç²è²½¡£²£¿Ü²ì¤ËÀ¸¤­¤ëÉã¤ÈÂ©»Ò¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¦¤È³ëÆ£¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤ÎÉã¤¬¡¢¼ã