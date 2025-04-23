¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê23Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬½±¤Ã¤¿¡£6²ó2»à»°ÎÝ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¸¢ÅÄ¤ÎÅêµå¤¬¼þÅì¤Î±¦É¨ÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¡£¥³¡¼¥Á¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éµÓ¤ò°ú¤­¤º¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂåÁö¤Ë¤ÏËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï³«Ëë¤«¤é¼çÎÏ¤ÎÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆüµåÃÄ¥¿¥¤µ­Ï¿¤È¤Ê¤ë³«Ëë19»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµ­Ï¿¤·¤¿1ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ëµå¾ì¤ÏÁû