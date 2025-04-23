ÅìµþÅÅÎÏ¡¦Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¸©Ì±ÅêÉ¼¾òÎã°Æ¤¬4·î18Æü¡¢Î×»þ¸©µÄ²ñ¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï¡ÖÆó¼ÔÂò°ì¤Ç¤ÏÉ½¤ì¤Ê¤¤¸©Ì±¤Î¹Í¤¨¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤À¤È¤·¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤ÎÊýË¡¤òÁá´ü¤Ë¼¨¤¹°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬Ìó14Ëü3000¿ÍÊ¬¤Î½ðÌ¾¤ò¸©¤ËÄó½Ð¤·¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤Î»¿ÈÝ¤òÌä¤¦¸©Ì±ÅêÉ¼¾òÎã¤ÎÀ©Äê¤òÄ¾ÀÜÀÁµá¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢18Æü¡¢Î×»þ¸©µÄ²ñ¤ÎºÎ·è¤Ç¾òÎã°Æ¤ÏÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾òÎã°Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö