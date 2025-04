シンガーソングライターのMACOと聞いたとき、多くの人がイメージするのはラブソングではないだろうか。テイラー・スウィフトの「We Are Never Ever Getting Back Together」をカバーして一躍シーンに躍り出ると、メジャーデビュー後も着々とラブソングをリリース。2024年7月にデビュー10周年を迎えた今もなお、彼女は恋だの愛だのを歌い続けている。もはやMACOと恋愛は、切っても切り離せない関係といっても過言ではない。【写真ギ