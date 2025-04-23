19ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Rol3ert¤¬4·î23Æü¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHOPE¡×¤ò³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ°ìÀÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«3¥«·î¡¢Á°ºî¡Ömeaning¡×¤ÏYouTubeºÆÀ¸50Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£Spotify¤Ç¤Ï2400°Ê¾å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¥é¥¸¥ª¥×¥ì¥¤¤â100²ó°Ê¾å¡£Instagram¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï6Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£ÌµÌ¾¤ÎSSW¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¹­¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖHOPE¡×¤Ï¡¢¡É¿§êô¤»¤Ê¤¤¸å²ù¡É¤È¡É¿®¤¸¤­¤ì