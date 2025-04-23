Image: Golden Shrimp / Shutterstock Àè¹Ô¤­¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤ÏÂÅÅö¤ÊÈ½ÃÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¡£AI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÂç·¿·×²è¤ò¸«Ä¾¤¹Æ°¤­¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»·Ï´ë¶È¤ÎWells Fargo¡Ê¥¦¥§¥ë¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥´¡Ë¤ÈÅê»ñ¶ä¹Ô¤ÎTD Cowen¡ÊTD¥³¡¼¥¨¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿°ìÉô¤Î¥³¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó·¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ë