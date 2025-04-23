¡ÚMLB¡Û¥«¥Ö¥¹ 11-10 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê4·î22Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¿¥·¥«¥´¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¿Ìé¡¢·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç¡È¥æ¥Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¡ÉÂç¤Ï¤·¤ã¤®¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ï¡¢±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë¥Ï¥Ã¥×¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¥«¥Ö¥¹¤¬·àÅª¾¡Íø¡£´¿´î¤Î½Ö´Ö¡¢¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÇË¤ì¤½¤¦¤Ê¤Û¤É°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤·¤ã¤°ÎëÌÚ¤Î»Ñ¤¬Ãæ·Ñ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£9-10¤È¥«¥Ö¥¹¤¬1ÅÀ